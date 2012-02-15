Попов вимагатиме, щоб бізнес ставав більш соціально відповідальним

Стабільний, конструктивний діалог із трудовими колективами міста, зокрема через профспілки, – запорука ефективного та демократичного розвитку столиці. Таку думку висловив голова КМДА Олександр Попов на черговому засіданні Ради професійних спілок Києва.

«Я вам відверто повинен сказати, до певного часу міська адміністрація була не готова до такого діалогу. Київ сам не розумів своїх пріоритетів та напрямків розвитку. З прийняттям Стратегії розвитку міста до 2025 року ми чітко окреслили всі економічні та соціальні вектори нашої активності. Ми знаємо ціль, до якої впевнено рухаємося, знаємо свої головні завдання перед киянами. І їхня реалізація можлива лише в контексті розквіту столичної економіки, тобто київських підприємств», – цитує Олександра Попова прес-служба КМДА.

Покращення якості життя та підвищення добробуту киян – такі головні завдання озвучив голова КМДА. Реалізація цих пріоритетів, за його словами, вимагає інноваційного прискорення економічного розвитку столиці. І водночас росту трудових доходів киян як важливої умови загальних позитивних змін.

«Тільки на основі економічного зростання і підвищення доходів людей можна забезпечити належне наповнення міського бюджету. Воно необхідне для досягнення стратегічних соціальних та інших гуманітарних цілей: від соціального захисту малозабезпечених до модернізації комунальної інфраструктури і збереження та розвитку історико-культурної і природної унікальності Києва. І ми з цими завданнями впораємося разом», – наголосив голова КМДА.

З іншого боку, за словами Олександра Попова, міська влада робитиме все, щоб стимулювати столичний бізнес до соціально відповідальної поведінки. І не тільки стимулюватиме, а вимагатиме, щоб він ставав більш соціально відповідальним.

«Свідоме активне тристороннє партнерство найманих працівників, бізнесу і влади має стати нормою столичного життя», – підсумував Олександр Попов.

Голова КМДА закликав представників трудових колективів міста активніше долучатися до реалізації Стратегії розвитку Києва. Зокрема, надавати свої пропозиції щодо покращення транспортної інфраструктури, соціального забезпечення, формування столичного стандарту здоров’я.