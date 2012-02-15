ГПУ та СБУ закликають порушити кримінальну справу проти Путіна

Народний депутат України Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО закликає керівників силових відомств України порушити кримінальну справу, заарештувати і притягнути до відповідальності прем’єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА.

Про це повідомляє газета «Україна молода» №24 від 15 лютого.

Зокрема, Г.ОМЕЛЬЧЕНКО направив депутатський запит на ім’я генерального прокурора Віктора ПШОНКИ та голови СБУ Ігоря КАЛІНІНА (копія запиту є у розпорядженні «України молодої»), в якому закликає керівників силових відомств порушити кримінальну справу, заарештувати і притягнути до відповідальності В.ПУТІНА «за завдання значної шкоди економічній та національній безпеці України, що створило реальну загрозу державному суверенітету України».

Г.ОМЕЛЬЧЕНКО переконаний, що В.ПУТІНА потрібно обов’язково притягнути до кримінальної відповідальності як співучасника злочину, за вчинення якого засуджено екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.

На думку Г.ОМЕЛЬЧЕНКА, якщо цього не станеться, тоді засудження і визнання винною самої Ю.ТИМОШЕНКО Печерським райсудом столиці ставить «під великий сумнів законність, правосудність і справедливість вироку від 11 жовтня 2011 року». «За таких обставин вирок підлягає скасуванню, кримінальна справа - направленню на додаткове досудове слідство, а Юлія ТИМОШЕНКО - негайному звільненню з–під варти», - заявив депутат.

Також Г.ОМЕЛЬЧЕНКО нагадав генпрокурору і голові СБУ уривок iз нещодавнього виступу Президента Віктора ЯНУКОВИЧА під час урочистостей з нагоди Дня Соборності та Свободи України. «Україна стала заручницею кабальних газових угод, підписаних у 2009 році, за рахунок яких країна несе величезні, мільярдні, збитки. Без перебільшення скажу, що ці угоди стали реальною загрозою національній безпеці України. І ті, хто незалежно від посад підштовхував Україну до прірви, мають нести відповідальність перед українським народом», - заявив тоді глава держави.

Автор звернення сподівається, що правоохоронці не на словах, а на ділі продемонструють, що «всі, хто штовхав Україну до прірви», дійсно понесуть покарання, незважаючи на посади.

Обвинувачення ґрунтувалося на подіях 17-19 січня 2009 року, коли прем’єр-міністри України та Росії вели газові переговори «за закритими дверима», а згодом керівництво «Нафтогазу» (послуговуючись нібито урядовими директивами, переданими Ю.ТИМОШЕНКО) уклало газові угоди з «Газпромом».