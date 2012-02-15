Луценко: я все одно виживу, скільки б мені не намалювали років

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що не вважає себе винним і не бачить підстав для того, щоб у чомусь каятися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після завершення свого виступу в дебатах у судовому засіданні Печерського районного суду Києва, який розглядає його справу.

«Я не потребую жалості, я все одно виживу, скільки б мені не намалювали років, я не вбачаю себе винним, мені немає в чому каятися», - сказав він.

«Я насправді, - продовжив Ю.ЛУЦЕНКО, - не думаю нікому мстити і на когось ображатися. Я залишився нормальною людиною, яка не тримає образ ні на суд, ні на прокуратуру при всій її недолугості… В цій справі має бути хоч якась логіка – Україна вже втратила сотні мільйонів на справі ТИМОШЕНКО, ЛУЦЕНКА… Отже, не може Україна бути заручником образи особи, яку скинули в 2004 році (мається на увазі чинний Президент ЯНУКОВИЧ – УНІАН)».

Звертаючись до суду, Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що, на його переконання, жодне з висунутих йому обвинувачень не доведено.

Крім того, як зазначив екс-міністр, не можуть вважатися доказами сфабриковані, за його словами, матеріали справи. «Те, що представило звинувачення, посилаючись на сфабриковані докази, не може бути доказами в суді. Інакше навіщо нам суд взагалі?», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, якщо брати за докази покази свідків, надані ними не в ході судовому засідання, а в прокуратурі, то тоді навіщо протягом 8 місяців відбувався судовий процес. «Тоді треба було відразу виносити вирок і визнати, що ми поліцейська держава… Але мені все ж здається, що суд засідав і з інтересом слухав свідків. Я не бачу жодних прізвищ, які б казали, що ЛУЦЕНКО наказував робити те то й те то… У мене велике прохання до суду, при всій ситуації в країні, не засуджувати мене за святкування Дня міліції. Якщо таке буде рішення по відношенню до працівників міліції, це буде підло», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він попросив суд в разі, якщо буде прийнято рішення про винесення обвинувального вироку, «то скажіть мені, хто дав покази, що я вчинив щось не так, щоб я знав… на підставі свідчення кого мене збираються посадити в тюрму».

На завершення свого виступу Ю.ЛУЦЕНКО також нагадав суду допит свого колишнього заступника, народного депутата України Геннадія МОСКАЛЯ: «Якщо дослухатися мудрого старика генерала МОСКАЛЯ, то дайте прокуратурі стільки років, скільки вона просить для мене».

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується в Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня 2011 року розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки, й зловживання владою, здійснене працівником правоохоронного органу.

14 лютого представники Генеральної прокуратури попросили Печерський районний суд Києва призначити Ю.ЛУЦЕНКУ покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, позбавленням першого рангу державного службовця й позбавленням права впродовж 3-х років обіймати організаційно-розпорядчі посади.