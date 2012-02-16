Луценко розповів, як «убити межигірського дракона»

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що повалення нинішнього режиму можливе шляхом стовідсоткової явки виборців на вибори і тотального контролю за виборчим процесом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Печерського районного суду Києва, виступаючи з останнім словом протягом майже двох годин.

«Спис, яким можна вбити «межигірського дракона», - це стовідсоткова явка на вибори, тотальний контроль за виборчим процесом», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зауваживши, що жоден політик не може сам змінити країну, а тому немає іншого виходу для народу, як змінити її самому.

«Тому завдання номер один - перестати жити в підлій самозакоханості і думати, що світ врятує Україну… Ми самі маємо зробити своє майбутнє, а зараз нашу країну засмоктує чорна діра під чавкання бидлоеліти і безмовний стогін народу. Опозиції не треба постійно кричати: «банда керує країною!». Це і без того всі знають. Нам не треба просто змінити Президента (це як раз не проблема) а змінити країну на стовідсотковий євроремонт, оскільки влада ЯНУКОВИЧА яскраво демонструє, що інакше будемо жити у тоталітарному лайні», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас, він зауважив, що «фактично ця влада може покласти край корупції лише власним суїцидом, бо коли не спрацьовує держава розпочинаються самосуди».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, до парламенту повинні прийти не менше 100 «безбашених представників опозиції», від яких залежатиме подальша доля, у тому числі, президентських виборів.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО закликав опозицію бойкотувати майбутні парламентські вибори, якщо чинна влада вкотре внесе зміни до виборчого законодавства, за якими буде дозволено знімати кандидатів з реєстрації за будь-яке мінімальне, незначне порушення.