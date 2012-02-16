Від Януковича йде начальник Генштабу?

Начальник генерального штабу, головнокомандувач Збройних Сил України Григорій ПЕДЧЕНКО подав на ім’я Президента України, Верховного головнокомандуючого ЗСУ Віктора ЯНУКОВИЧА рапорт про відставку за власним бажанням.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело, наближене до ЗСУ.

За даними співрозмовника агентства, рапорт Г.ПЕДЧЕНКА прийнятий і зареєстрований в Адміністрації Президента, однак ще не розглянутий, оскільки з цього приводу має відбутися зустріч для співбесіди з В.ЯНУКОВИЧЕМ та Г.ПЕДЧЕНКОМ.

Водночас джерело повідомило, що, за наявною у нього інформацією, в певних колах, у тому числі й військових, розглядається ймовірність призначення на цю посаду першого заступника начальника Генштабу ЗСУ або командувача Сухопутних військ ЗСУ.