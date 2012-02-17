Королевська каже, що підприємці готові йти на парламент

Підприємці прийдуть під парламент, якщо влада не запровадить на законодавчому рівні мораторій на перевірки. Про це УНІАН повідомили в прес-службі УСДП.

За інформацією прес-служби, лідер УСДП, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА відвідала ринок у Черкасах, де обговорила з місцевими підприємцями найбільш проблеми, що їх найбільше хвилюють. Під час зустрічі представники малого та середнього бізнесу поскаржилися депутату на постійні необґрунтовані перевірки контролюючих органів. За їх словами, заявлений владою мораторій на перевірки в реальності не діє, тому що немає жодного офіційного документа, що законодавчо забороняє перевірки підприємців.

«Армія чиновників хвилею штрафних санкцій та поборів накочується на підприємців. Прикриваючись надуманими претензіями, контролюючі органи вже приходять не за хабарами, а за часткою в бізнесі. І якщо негайно не закріпити на законодавчому рівні запровадження мораторію на перевірки малого та середнього бізнесу до кінця року – сотні тисяч підприємств будуть змушені скорочувати робочі місця або зовсім закриють бізнес. Так бути не може! Ми повинні зупинити сповзання української економіки до прірви», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Лідер УСДП зазначила, що за її ініціативою був запроваджений та діяв до 1 січня 2012 року мораторій на проведення перевірок «спрощенців». Це надавало можливість підприємцям адаптуватися до нового Податкового кодексу та виживати в умовах непомірних апетитів чиновників. «Зараз же по завершенню чинності мораторію – відновилася лавина перевірок з боку чиновників-контролерів. Малий бізнес їх не витримає. Це буде остання крапля. Країна може втратити тих, хто приносить 14% ВВП та виплачує зарплату мільйонам українців. Це буде крах всієї економіки», – наголосила депутат.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, малий та середній бізнес мають стати основним мотором розвитку української економіки. Сьогодні на їхню частку припадає лише 14% ВВП країни – один з найнижчих показників в СНД у порівнянні з Європою, де цей показник - 60-70%. «Ми маємо реалізувати цей колосальний потенціал для розвитку. Адже це – робочі місця, зарплати, стандарти життя. Я вже зареєструвала в парламенті законопроекти про запровадження мораторію на перевірки та скасування планових і фактичних перевірок для «спрощенців», та наполягатиму на їхньому розгляді найближчим часом», – зазначила вона.

Також Н.КОРОЛЕВСЬКА додала, що підприємці підтримали її в цьому та попросили «передати владі, що якщо мораторій не буде продовжений – то вони прийдуть під парламент відстоюватися свої права».

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого ц. р. голова ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО повідомив, що Державна податкова служба України продовжить мораторій на перевірки малого бізнесу - дрібних підприємців не турбуватимуть не лише в першому, а й у другому кварталі 2012 року.