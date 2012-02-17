Пшонка вважає, що Тимошенко поправить здоров'я у в'язниці

Згідно з результатами обстеження екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, проведеного закордонними лікарями, вона не потребує ні стаціонарного лікування, ні оперативного втручання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Дніпропетровську заявив генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА.

«Ніякого стаціонарного, тим паче операційного, лікування, за висновками лікарів, Ю.ТИМОШЕНКО не потрібно», - сказав генпрокурор.

За його словами, діагноз, який поставлений Ю.ТИМОШЕНКО лікарями Німеччини і Канади, «практично сходиться з діагнозами, які попередньо ставили українські медики». «У ТИМОШЕНКО проблеми поперечної частини хребта», - додав він.

При цьому В.ПШОНКА сказав, що висновки лікарів є конфіденційною інформацією і вони були передані екс-прем’єру.

Також генпрокурор підкреслив, що Ю.ТИМОШЕНКО відмовилася здати кров на аналіз. «Це право ТИМОШЕНКО, але це було б необхідно для глибшої діагностики стану здоров’я ТИМОШЕНКО», - сказав В.ПШОНКА.

Також генеральний прокурор підкреслив, що ГПУ та пенітенціарна служба України всіляко сприяли обстеженню Ю.ТИМОШЕНКО закордонними лікарями.

Як повідомлялося, 14-15 лютого медична комісія у складі німецьких, канадських та українських фахівців обстежувала Ю.ТИМОШЕНКО в Качанівській виправній колонії.