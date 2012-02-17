Бережна закликає шукати компромісний варіант закону про біометричні паспорти

Народний депутат України Ірина БЕРЕЖНА (фракція Партії регіонів) заявляє про доцільність створення робочої групи з представників Кабінету міністрів і парламенту з вироблення компромісного тексту законопроекту про введення біометричних паспортів. Про це депутат пише в своєму блозі на сайті «Корреспондент.нет».

«З реальних справ на шляху євроінтеграції, які можна завершити в конкретні терміни, зробивши конкретні зусилля, - реалізація Плану дій з лібералізації візового режиму, - відзначає І.БЕРЕЖНА. - В другій доповіді Європейської Комісії про виконання Україною цього плану європейці відзначили «деякий прогрес». Хоч який, а привід для оптимізму».

За словами І.БЕРЕЖНОЇ, «дуже добре рухаються справи в питанні нелегальної міграції, і практично завершено адаптацію українського законодавства до європейського в частині надання притулку».

Крім того, народний депутат відзначає, що «Україна стоїть на порозі ухвалення нового Кримінального процесуального кодексу. Ухвалення цього документа розв’яже цілий пласт соціальних питань, на які постійно вказують європейці. Йдеться й про громадський порядок і безпеку, і про фундаментальні права».

«Достатньо складним залишається питання про безпеку документів і введення біометричних паспортів, - відзначає И.БЕРЕЖНА. - Я вважаю, що було б доцільно створити робочу групу з представників парламенту і Кабміну для вироблення спільного законопроекту, в якому були б враховані побажання глави держави, а також було б знайдено компроміс у частині інших спірних норм. Таке рішення – спільний законопроект – дозволило б у мінімальні терміни забезпечити ухвалення документа парламентом. А, отже, країна б зробила ще один важливий крок у реалізації плану дій».

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня 2011 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про документи, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України", згідно з яким особисті документи в Україні мають містити чіпи з біометричними даними.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 21 жовтня того ж року застосував право вето до цього закону.

15 лютого 2012 р. прес-служба Мінюсту повідомила, що найближчим часом Кабінет міністрів внесе на розгляд Верховної Ради урядовий проект закону "Про документи України, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України, дають право на виїзд з України і в`їзд до України". Законопроект, який розробило Міністерство юстиції на виконання Національного плану щодо виконання Плану дій з лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, було схвалено на засіданні Кабміну 15 лютого.