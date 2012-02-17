Янукович провів рокірування у складі РНБО

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України Раїсу БОГАТИРЬОВУ, Михайла ЄЖЕЛЯ і Володимира РОКИТСЬКОГО.

Про це йдеться в указі Президента, текст якого оприлюднено на його офіційному сайті.

Водночас цим указом глава держави увів до складу РНБО новопризначених голову Служби безпеки України Ігоря КАЛІНІНА, секретаря РНБО Андрія КЛЮЄВА та міністра оборони Дмитра САЛАМАТІНА.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня Президент увів до складу РНБО першого заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України В.РОКИТСЬКОГО.

3 лютого Президент призначив І.КАЛІНІНА головою Служби безпеки України.

8 лютого В.ЯНУКОВИЧ призначив Д.САЛАМАТІНА міністром оборони України, звільнивши з цієї посади М.ЄЖЕЛЯ.

14 лютого Президент призначив А.КЛЮЄВА секретарем РНБО, звільнивши його з посади першого віце-прем`єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Перед цим Президент звільнив Р.БОГАТИРЬОВУ з посади секретаря РНБО і призначив її віце-прем`єр-міністром України - міністром охорони здоров`я України.