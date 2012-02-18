Призначено почесного консула Франції на Західній Україні

У Львові створено Почесне консульство Франції із округом у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській та Тернопільській областях, яке буде першим Почесним консульством Франції в Україні.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації.

З цієї нагоди Львів відвідала делегація Посольства Франції в Україні на чолі із Надзвичайним та Повноважним Послом Франції в Україні Аленом РЕМІ.

Під час брифінгу А.РЕМІ наголосив, що радий перебувати з візитом на Львівщині, адже „на це є декілька причин водночас”.

«Хотів би сказати, що я привіз із собою до Львова половину Посольства Франції – хотів поділитись тією радістю із своїми колегами. Я приїхав до Львова тому, що тут створено Почесне консульство Франції у Львові із округом у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській та Тернопільській областях, яке буде першим Почесним консульством Франції в Україні», - сказав посол.

На посаду почесного консула Франції у Львові призначено Данила ЯРЕМУ.

А.РЕМІ наголосив, що і Львів, і Львівська область є досить динамічним регіоном, де динамічно працює не тільки «Альянс Францез», але й розвивається французька економічна присутність – завод «Лафарж» працює на Львівщині із 1999 року, працює гіпермаркет «Ашан», а незабаром з’явиться представництво компанії «Аккор». Загалом французи очолюють 65 малих та середніх підприємств, половина яких знаходиться у місті Львові.

«Тому ідея створення Почесного консульства виникла для того, щоб показати французьку присутність не лише в економічному напрямку та інвестиціях, але й у культурному напрямку», - сказав посол.