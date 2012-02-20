В УНІАН - круглий стіл «Перспективи європейської інтеграції України»

21 лютого об 11-30 в УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: «Перспективи європейської інтеграції України». До участі запрошені депутат Європарламенту Олександр Мірський, депутати Верховної Ради України Юлія Львочкіна, Микола Катеринчук, Ірина Геращенко, Ірина Бережна (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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