Яценюк підозрює, що Янукович формує військову хунту

Опозиція вимагає негайної зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту народний депутат, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він зазначив: «Два роки війни влади з народом, два роки війни влади з опозицією, два роки бідності і безробіття, два роки безроздільної влади, два роки безнадії і два роки боротьби з Україною і з усім українським».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що опозиція вимагає, щоб Президент зустрівся з опозиційними силами і «щоб ми обговорили не майбутнє влади, а майбутнє України і майбутнє нашої держави».

«Ми вимагаємо відповіді на наступне запитання: яким чином Президент України буде виконувати резолюцію ПАРЄ щодо звільнення й участі у виборах Юлії ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА та інших політичних в’язнів», - сказав він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, до порядку денного засідання парламенту у п’ятницю, 24 лютого, більшість внесла питання приватизації газотранспортної системи України, тому опозиція вимагає від В.ЯНУКОВИЧА відповіді на запитання: «Які перемовини ведуться з Росією? Що ми знову здаємо нашим російським партнерам? На яких умовах буде знижена ціна на газ? Що відповідає ЯНУКОВИЧ новій-старій російській владі щодо участі України в Митному союзі і, вірогідно, у військовій організації під назвою ВДКБ?».

Також опозиція вимагає від Президента відповіді на запитання: «Коли Україна підпише угоду з Європейським Союзом про політичну асоціацію та економічну інтеграцію?».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що останні кадрові призначення «говорять про те, що в Україні формується військова хунта, замішана на великому капіталі Партії регіонів».

За його словами, у зв’язку з цим є запитання до В.ЯНУКОВИЧА: «Чи збираєтесь Ви, пане Президенте, вводити надзвичайний стан у країні?».

«Ви стверджуєте про економічне зростання. Коли будуть підвищені пенсії, заробітні плати для вчителів і лікарів, коли будуть збільшені дотації, коли українці отримають добробут, а не Ви будете користуватися цим добробутом?» - заявив А.ЯЦЕНЮК, звертаючись у виступі до В.ЯНУКОВИЧА.

На його переконання, має відбутися конструктивна розмова, і «це буде політична і чоловіча розмова. Ми очікуємо відповіді від ЯНУКОВИЧА».