Гриценко визнав, що корабель «Advantage» доставив до Феодосії зброю

Міністр оборони України Анатолій Гриценко визнав, що американський військово-транспортний корабель «Advantage» доставив в порт Феодосія в Криму зброю.

Виступаючи в прямому ефірі телеканалу НТН у понеділок, 29 травня, Гриценко заявив, що «припустився помилки» в своїх попередніх висловлюваннях з цього приводу і вибачився перед телеглядачами.

У першій половині дня міністр і міністерство оборони України стверджували, що корабель прибув до Феодосії минулої суботи з вантажем будматеріалів для модернізації Старокримського полігону українських військово-морських сил.

Жителі Феодосії різко відреагували на заходження американського корабля в порт, влаштувавши масові акції протесту. Депутати міськради на екстреному засіданні у понеділок, 29 травня ухвалили рішення оголосити місто зоною вільної від НАТО.

У лютому цього року Верховна Рада України попереднього скликання ухвалила заборонити іноземним військам брати участь у військових навчаннях на території країни.