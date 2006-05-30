У Москві вибух у 16-поверховому гуртожитку

09:51, 30 травня 2006
Політика
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Евакуйовано 150 чоловік

У Москві минулої ночі стався вибух у підвалі 16-поверхового гуртожитку на вулиці Підйомна.

Як передає радіо “Свобода”, у вікнах - з першого по восьмий поверх - вилетіли шибки.

Рятувальники евакуювали 150 чоловік, потерпілих немає.

На першому поверсі, за даними МНС, розташовані магазин та ігровий клуб. Причина вибуху поки що невідома.

Порушено кримінальну справу за трьома статтями - хуліганство, незаконний оборот вибухових речовин і умисне знищення майна.

 

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