У Москві вибух у 16-поверховому гуртожитку
09:51, 30 травня 2006Політика
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Евакуйовано 150 чоловік
У Москві минулої ночі стався вибух у підвалі 16-поверхового гуртожитку на вулиці Підйомна.
Як передає радіо “Свобода”, у вікнах - з першого по восьмий поверх - вилетіли шибки.
Рятувальники евакуювали 150 чоловік, потерпілих немає.
На першому поверсі, за даними МНС, розташовані магазин та ігровий клуб. Причина вибуху поки що невідома.
Порушено кримінальну справу за трьома статтями - хуліганство, незаконний оборот вибухових речовин і умисне знищення майна.
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