У Москві вибух у 16-поверховому гуртожитку

У Москві минулої ночі стався вибух у підвалі 16-поверхового гуртожитку на вулиці Підйомна.

Як передає радіо “Свобода”, у вікнах - з першого по восьмий поверх - вилетіли шибки.

Рятувальники евакуювали 150 чоловік, потерпілих немає.

На першому поверсі, за даними МНС, розташовані магазин та ігровий клуб. Причина вибуху поки що невідома.

Порушено кримінальну справу за трьома статтями - хуліганство, незаконний оборот вибухових речовин і умисне знищення майна.