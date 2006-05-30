З 1 липня «Нафтогаз» підмінять російським клоном

Колишній міністр палива та енергетики України Сергій ЄРМІЛОВ не виключає, що з 1 липня основним постачальником газу українським споживачам буде не «Нафтогаз України», а «Укргазенерго».

Про це він заявив сьогодні у прямому ефірі радіо «Ера».

«Думаю, робиться все, щоб до 1 липня підписати всі угоди на «Укргазенерго», що призведе ще до втрати частки незалежності країни», - сказав він. При цьому С.ЄРМІЛОВ не виключив, що саме нинішній уряд і, зокрема, керівники Мінпаливенерго, зацікавлені у цьому.

Він також висловив переконання у тому, що Україна на сьогодні фактично втратила туркменський ринок газу. С.ЄРМІЛОВ пояснив це, зокрема, низкою безрезультатних переговорів з Туркменістаном, а також фактично зривом візиту Президента Туркменістану Сапармурата НІЯЗОВА до України і, відповідно, підписанням нової довгострокової угоди на постачання туркменського газу в Україну. «Думаю, що і Мінпаливенерго до цього (зриву візиту – УНІАН) причетне», - сказав С.ЄРМІЛОВ.

Колишній міністр також висловився за необхідність того, щоб до переговорів з Президентом Туркменістану негайно долучився Президент України Віктор ЮЩЕНКО.