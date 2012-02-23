Кириленко: нова ВР денонсує Харківські угоди

Народний депутат, лідер партії «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО переконаний, що нова Верховна Рада денонсує Харківські угоди і російський флот залишить українську територію ще до 2017 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «За Україну!».

«Сьогоднішні заяви ПУТІНА про те, що Росія не буде виводити флот з Криму, стали наслідком безглуздої та безхребетної політики української влади», - заявив В.КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що його партія, українські політики, експерти напередодні підписання Харківських угод застерігали владу - пролонгація угоди про перебування Чорноморського флоту РФ в Криму стане чинником дестабілізації та тиску на Україну. «Але влада силою протиснула це рішення», - сказав він.

«Що ми у результаті на сьогодні маємо? Найбільші в Європі ціни на газ, звинувачення у відборі газу, заборону експорту української продукції в Росію, проблеми з демаркацією та делімітацією кордонів», - наголосив В.КИРИЛЕНКО.

На його переконання, влада має дати адекватну оцінку заявам російського прем’єра Володимира ПУТІНА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 лютого, В.ПУТІН заявив, що Росія не має наміру виводити з Криму Чорноморський флот.

«Ми не збираємося йти з Криму, - сказав В.ПУТІН. - Для цього є всі підстави, маю на увазі, що ми підписали з Україною відповідну міждержавну угоду про перебування нашого флоту в Криму».

В.ПУТІН назвав цю угоду «унікальною» в частині вартості базування Чорноморського флоту в Україні. За його словами, що згідно з документом Росія, капіталізує знижку на газ в орендну вартість.

«Там йдеться про мільярди доларів», - заявив В.ПУТІН, додавши, що таких орендних платежів «ніхто ніде нікому не платить».