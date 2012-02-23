Литвин лишив без зарплати «безсовісних» депутатів

Верховна Рада України відмовилася достроково припинити повноваження трьох народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, ВР відмовилася припинити повноваження депутата Владислава КАСЬКІВА (фракція НУ-НС), який є головою Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України. За припинення повноважень В.КАСЬКІВА проголосували лише 195 народних депутатів із 420 зареєстрованих у сесійній залі.

Крім того, лише 183 народних депутата із 418 зареєстрованих у сесійній залі дали згоду на припинення повноважень депутата від Партії регіонів Олександра ПЕКЛУШЕНКА у зв’язку з його призначенням головою Запорізької облдержадміністрації.

Крім того, парламент не погодився припинити повноваження депутата Олексія ЛЕЛЮКА (фракція Партії регіонів), який був призначений головою Державного агентства резерву України. За припинення його повноважень проголосували 196 народних депутатів із 420 зареєстрованих у сесійній залі.

При цьому голова ВР Володимир ЛИТВИН уточнив, що О.ЛЕЛЮК особисто подав заяву про припинення його повноважень.

Негативні результати голосування обурили голову ВР. Він зауважив, що сьогодні доручив керівнику апарату Верховної Ради звільнити помічників депутатів-сумісників і припинити таким депутатам виплату зарплат, «якщо у них немає совісті».

В.ЛИТВИН запевнив, що і завтра ставитиме на голосування питання припинення депутатських повноважень сумісників.