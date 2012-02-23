Підсумкова конференція ВГО пошукових організацій «Союз «Народна пам’ять»
У суботу, 25 лютого, в Києві відбудеться щорічна підсумкова конференція Всеукраїнського громадського об’єднання пошукових організацій «Союз «Народна пам’ять».
У заході візьмуть участь близько 100 представників офіційних пошукових організацій з 20-ти областей України.
У червні минулого року представники цих організацій вперше за роки Незалежності заснували Всеукраїнське об’єднання пошуковців та провели в Києві І Всеукраїнський з’їзд пошукових організацій України.
На порядку денному конференції - підбиття підсумків за минулий рік та плани на новий пошуковий сезон, а також питання взаємодії громадських пошукових організацій з державними органами, налагодження міжнародної співпраці, удосконалення пошукового законодавства реформування роботи Державної міжвідомчої комісії з питань увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій при Кабінеті міністрів України та ін.
На конференцію запрошені:
Петро ЦИБЕНКО - народний депутат України, голова Ради ветеранів України;
Віктор ВОРОНІН - перший заступник голови Державної служби архівів України;
Андрій ТАРАНОВ – заступник начальника управління Міністерства оборони Росії з увічнення пам’яті загиблих при захисті Вітчизни;
Дмитро ВОЛОШЕНКОВ - заступник голови Одеської обласної державної адміністрації;
Вероніка ВИБОРНОВА - експерт із взаємодії з Міжнародною службою пошуку, співробітник Представництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста у РФ, Білорусі, Молдові та Україні;
Антон ТОРГАШЕВ - директор редакції російського журналу «Военная археология»;
Лідія ГОЛУБЧИК - директор Центру охорони пам’яток та історико-культурної спадщини Дніпропетровської ОДА;
Ярослав ОНИЩУК – заступник директора Львівського обласного комунального підприємства «Доля»,
а також представники Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, яке виконує функцію робочого апарату Державної міжвідомчої комісії з питань увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій.
Слід відзначити, що за останній рік офіційний пошуковий рух в Україні значно активізувався саме завдяки створенню загальноукраїнської громадської організації. За роки незалежності силами організацій-членів ВГО знайдено більш як 20 тисяч загиблих воїнів, встановлено імена майже 400 знайдених солдатів, а також імена ще понад 2,5 тисяч загиблих, занесених раніше до бази даних. За час своєї роботи українські пошуковці провели майже 400 урочистих перепоховань та близько 200 вахт пам’яті, а також брали активну участь у подібних заходах в інших країнах. Лише минулого року під час Міжнародної вахти пам'яті в Білорусі пошуковці з Дніпропетровщини завдяки свідченням місцевого жителя відшукали у болоті збитий радянський літак-винищувач.
Про інші результати роботи пошукових організацій – членів ВГО «Союз «Народна пам’ять» за минулий та попередні роки ви зможете дізнатися, особисто поспілкувавшись з учасниками під час конференції.
Просимо акредитуватися для участі в заході до 19.00 п’ятниці, 24 лютого, за телефонами:
096-542-55-62 – контактна особа Наталія АНДРУСЕНКО,
або
067-886-19-22 – контактна особа Роман МАЛКО.
Оскільки захід проходитиме у передмісті Києва, організатори забезпечать доставку журналістів на конференцію та назад.
Початок заходу: 25 лютого о 13.00, виїзд від станції метро «Житомирська» - о 12.00.