Підсумкова конференція ВГО пошукових організацій «Союз «Народна пам’ять»

У суботу, 25 лютого, в Києві відбудеться щорічна підсумкова конференція Всеукраїнського громадського об’єднання пошукових організацій «Союз «Народна пам’ять».

У заході візьмуть участь близько 100 представників офіційних пошукових організацій з 20-ти областей України.

У червні минулого року представники цих організацій вперше за роки Незалежності заснували Всеукраїнське об’єднання пошуковців та провели в Києві І Всеукраїнський з’їзд пошукових організацій України.

На порядку денному конференції - підбиття підсумків за минулий рік та плани на новий пошуковий сезон, а також питання взаємодії громадських пошукових організацій з державними органами, налагодження міжнародної співпраці, удосконалення пошукового законодавства реформування роботи Державної міжвідомчої комісії з питань увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій при Кабінеті міністрів України та ін.

На конференцію запрошені:

Петро ЦИБЕНКО - народний депутат України, голова Ради ветеранів України;

Віктор ВОРОНІН - перший заступник голови Державної служби архівів України;

Андрій ТАРАНОВ – заступник начальника управління Міністерства оборони Росії з увічнення пам’яті загиблих при захисті Вітчизни;

Дмитро ВОЛОШЕНКОВ - заступник голови Одеської обласної державної адміністрації;

Вероніка ВИБОРНОВА - експерт із взаємодії з Міжнародною службою пошуку, співробітник Представництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста у РФ, Білорусі, Молдові та Україні;

Антон ТОРГАШЕВ - директор редакції російського журналу «Военная археология»;

Лідія ГОЛУБЧИК - директор Центру охорони пам’яток та історико-культурної спадщини Дніпропетровської ОДА;

Ярослав ОНИЩУК – заступник директора Львівського обласного комунального підприємства «Доля»,

а також представники Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, яке виконує функцію робочого апарату Державної міжвідомчої комісії з питань увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій.

Слід відзначити, що за останній рік офіційний пошуковий рух в Україні значно активізувався саме завдяки створенню загальноукраїнської громадської організації. За роки незалежності силами організацій-членів ВГО знайдено більш як 20 тисяч загиблих воїнів, встановлено імена майже 400 знайдених солдатів, а також імена ще понад 2,5 тисяч загиблих, занесених раніше до бази даних. За час своєї роботи українські пошуковці провели майже 400 урочистих перепоховань та близько 200 вахт пам’яті, а також брали активну участь у подібних заходах в інших країнах. Лише минулого року під час Міжнародної вахти пам'яті в Білорусі пошуковці з Дніпропетровщини завдяки свідченням місцевого жителя відшукали у болоті збитий радянський літак-винищувач.

Про інші результати роботи пошукових організацій – членів ВГО «Союз «Народна пам’ять» за минулий та попередні роки ви зможете дізнатися, особисто поспілкувавшись з учасниками під час конференції.

Просимо акредитуватися для участі в заході до 19.00 п’ятниці, 24 лютого, за телефонами:

096-542-55-62 – контактна особа Наталія АНДРУСЕНКО,

або

067-886-19-22 – контактна особа Роман МАЛКО.

Оскільки захід проходитиме у передмісті Києва, організатори забезпечать доставку журналістів на конференцію та назад.

Початок заходу: 25 лютого о 13.00, виїзд від станції метро «Житомирська» - о 12.00.