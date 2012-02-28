Хто головний у донецькій опозиції?

У Донецькій області головою передвиборчого штабу опозиційних сил обрано народного депутата України (фракція Блоку «Наша Україна-Народна Самооборона») Юрія ГРИМЧАКА.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Донецької обласної партійної організації «Батьківщина» Алла РУРА. За її словами, рішення про обрання Ю. ГРИМЧАКА на цю посаду «було винесено на рівні Києва».

А.РУРА відзначила, що він минулої суботи був присутній на 14-й звітно-виборчій конференції Донецької обласної парторганізації «ВО «Батькивщина», куди був запрошений.

Виступаючи перед учасниками конференції, Ю.ГРИМЧАК висловив упевненість, що «на майбутніх парламентських виборах переможе справедливість».

«Жодна статистика не прогнозує лідерства Партії регіонів, окрім їх самих. Люди на боці альтернативних сил. Але зрозуміло, що регіонали битимуться до останнього, і в останню чергу керуватимуться демократичними принципами. Тому наше головне завдання – захистити вибір українців від фальсифікацій», - сказав керівник передвиборного штабу опозиційних сил Донецького регіону.