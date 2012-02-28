Балога: я ніколи не приховував, що хотів звільнення Луценка
Герман не коментує, бо піст...
Міністр надзвичайних ситуацій України Віктор БАЛОГА вважає, що винесений колишньому міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ судовий вирок віддаляє Україну від Європи.
Про це В.БАЛОГА сказав виданню «КоммерсантЪ-Украина» (№ 32 від 28.02.2012), коментуючи вчорашнє рішення суду у справі Ю.ЛУЦЕНКА, яким екс-міністр засуджений до 4 років позбавлення волі.
«Мене засмутив цей вердикт. Я ніколи не приховував, що хотів звільнення пана ЛУЦЕНКА», - сказав В.БАЛОГА.
«Те, що йому поставили в провину, дрібно й непереконливо. Покарання явно неадекватне діянням. Максимум, що його могло очікувати, - це відшкодування збитків», - вважає він.
За словами міністра, «ухвалений вирок віддаляє Україну від Європи. Там не практикують тюремну ізоляцію за посадові злочини такого масштабу».
У свою чергу, на прохання прокоментувати вирок Ю.ЛУЦЕНКУ віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ сказав: «Це питання до Печерського суду й Генеральної прокуратури».
Екс-голова Фонду держмайна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО підкреслила, що «є така приказка: "Як гукнеш, так і відгукнеться" - це про те, що ніколи не роби незаконних дій, і за них не відповідатимеш». «З іншого боку, я співчуваю його сім`ї - коли Юрій був міністром, а я очолювала фонд, він завжди мені допомагав», - додала вона.
Разом із тим, радник Президента України Ганна ГЕРМАН відмовилася коментувати газеті вирок у справі Ю.ЛУЦЕНКА. «Я не суддя. Сьогодні перший день посту, і я не говоритиму на цю тему», - сказала Г.ГЕРМАН.