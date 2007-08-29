Литвин думає, що Мороз хоче безплатної реклами

Лідер Блоку Литвина, голова Верховної Ради 4-го скликання Володимир ЛИТВИН вважає наміри провести сесію парламенту 5-го скликання 4 вересня прагненням зекономити на політичній рекламі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Литвина, про це він сказав вчора ввечері на прес-конференції у Хмельницькому.

«Усі прекрасно розуміють, що сесія Верховної Ради України – найкраща трибуна. Безкоштовно, протягом дня можна вести агітацію за себе. Ви знаєте, скільки коштує секунда рекламного часу на центральних каналах, а тут їх безкоштовно будуть показувати», – наголосив В.ЛИТВИН.

Лідер Блоку Литвина прогнозує, що сесія все ж таки відбудеться, проте Президент України не визнає її рішень. «Звичайно, я думаю, що зберуться. Зрозуміло, що будуть апеляції до Президента про те, що якщо ви хочете, то ми знімемо депутатську недоторканність», – зазначив В.ЛИТВИН.

Разом з тим, він нагадав, що пропонував зібратися на таку позачергову сесію ще до виборів, щоб зняти депутатську недоторканність. Він вважає, що сесія, яку зараз ініціює Соціалістична партія, є демонстрацією популізму. «Все це буде використано, щоб поливати один одного смачно і приймати популістські рішення», – сказав В.ЛИТВИН.

Крім того, В.ЛИТВИН під час своєї поїздки на Хмельниччину сказав, що вважає передчасним проведення адміністративної реформи

«Я категоричний противник постановки питання по адміністративній реформі сьогодні. Треба організувати життя, а не вкотре збурювати людей», – зауважив В.ЛИТВИН.

Він нагадав, що від попередніх адміністративних реформ, коли деякі селища втрачали статус районних центрів, вони занепадали. «Давайте подивимося, що сталося з районними центрами, які перестали бути такими в результаті укрупнення. Вони вмерли», – сказав В.ЛИТВИН і нагадав, що проведення адміністративно-територіальної реформи потребує значного фінансування.

Лідер Блоку Литвина виступив проти схематичного об’єднання місцевих громад, коли в ході адміністративної реформи пропонували, щоб одна громада нараховувала 5 тисяч людей. «Скільки тоді треба сіл об’єднати на Хмельниччині? І це ще тут немає проблем і немає протистояння на національному грунті, на релігійному. А давайте візьмемо для прикладу Крим. В одному селі живуть татари, в іншому – росіяни. І як вони будуть обирати голову сільської ради?», – запитав В.ЛИТВИН.

«Я категорично проти того, щоб на цьому етапі вирішувати цю проблему. Я проти того, щоб ця сверблячка, яка є у когось, стала державною сверблячкою. Нам є що робити. Інакше, це втягне країну у глибоке протистояння», – наголосив В.ЛИТВИН.