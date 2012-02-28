Тимошенко заявляє, що не хоче жодної «милості» від Януковича

Екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не чекає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА помилування і не має наміру звертатися до нього з відповідним проханням.

Про це йдеться у заяві Ю.ТИМОШЕНКО, оприлюдненій на її персональному сайті.

"У своєму недавньому телевізійному інтерв’ю Віктор ЯНУКОВИЧ дав зрозуміти, що готовий мене "помилувати", якщо я про це попрошу і тим самим визнаю свою провину. Ця цинічна пропозиція – категорично неприйнятна. Я не скоїла жодного злочину, а справи проти мене від "а" до "я" сфальсифіковані за прямим наказом ЯНУКОВИЧА", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем`єр вкотре наголосила, що В.ЯНУКОВИЧ ніколи не дочекається від неї жодного прохання. "Так само і я не чекаю і не хочу від нього жодної "милості". Незважаючи на знущання та переслідування, ЯНУКОВИЧУ не вдасться мене зламати. Я присвятила своє життя боротьбі за свободу та незалежність демократичної України і з цього шляху ніколи не зверну", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Печерський районний суд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009-му році.

Також Ю.ТИМОШЕНКО притягується до відповідальності в рамках кримінальної справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».