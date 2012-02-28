Євпаторія сидітиме без води ще 4-5 днів

Голова Ради Міністрів АР Крим Анатолій МОГИЛЬОВ запевнив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, що водопостачання Євпаторії буде повністю відновлено за 4–5 днів.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це голова Ради Міністрів Криму сказав під час зустрічі з Президентом, на якій А.МОГИЛЬОВ доповідав про хід ліквідації аварії на магістральному водопроводі у Сакському районі Криму.

Після зустрічі з Президентом А.МОГИЛЬОВ зауважив, що після аномальних для Криму холодів земля під водогоном розмерзаючись, почала зсуватися, що й призвело до декількох проривів труби, прокладеної понад 40 років тому.

Водночас, зазначив А.МОГИЛЬОВ, сьогодні подача води у Євпаторію повністю припиниться.

«Іншого виходу у нас немає, окрім як зупинити подачу води, повністю зневоднити водопровід, звільнити його від землі та вжити заходів для локалізації тріщин, що виникли у трубі», – сказав він.

А.МОГИЛЬОВ запевнив Президента, що у Євпаторію будуть направлені водовози з усього Криму, які підвозитимуть воду для потреб людей.

«Ми в найближчі дні повинні прийняти рішення про створення паралельного водогону на цій ділянці, оскільки нам доведеться замінити близько 5 кілометрів труби великого діаметру. До курортного сезону Євпаторія повинна бути забезпечена водою», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Окрім того, голова Ради Міністрів АРК доповів Президентові про ситуацію із залученням інвестицій в АПК регіону та пропозиції інвесторів щодо створення на території Криму сільгосппідприємств.

Як повідомляв УНІАН, аварія на магістральному водогоні Чоботарськ-Євпаторія сталася 25 лютого. Причина проривів - люті морози в Криму в першій декаді лютого. Аварійні бригади працюють цілодобово. Без водопостачання залишились понад 63 тисячі жителів Євпаторії.

За інформацією штабу цивільного захисту Євпаторії, у зв`язку з проведенням аварійно-відновних робіт подача води в місто буде повністю припинена орієнтовно на три дні - з 29 лютого по 2 березня.

Уряд виділив 48,7 млн. грн. на ліквідацію наслідків аварії на водогоні у Євпаторії.