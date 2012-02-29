Турчинов: з "Народною самообороною" працюємо як одна команда

Партії “Батьківщина” та “Народна самооборона” уже мають спільні штаби у регіонах для участі у виборах до Верховної Ради України.

Про це в ефірі телеканалу ТВі заявив перший заступник голови партії “Батьківщина” Олександр ТУРЧИНОВ.

Він нагадав, що обидві партії раніше заявили про намір об`єднатися після виборів. “Ми вже працюємо як одна команда і будемо працювати як одна політична сила”, - сказав О.ТУРЧИНОВ і пояснив, що зараз відбувається процес інтеграції на регіональному рівні.

Для прикладу О.ТУРЧИНОВ навів той факт, що один із лідерів “Народної самооборони” Юрій ГРИМЧАК очолює штаб у Донецькій області.

“Я переконаний, що низка сильних політиків з “Народної самооборони” так само відчують себе з нами однією командою”, - наголосив він.