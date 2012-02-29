Як Кірєєв потрапив до Печерського суду

Представник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Олена ТІТОВА запевняє, що переведення судді Родіона КІРЄЄВА з Березанського районного суду Київської області до Печерського районного суду Києва було здійснено відповідно до закону.

Про це вона заявила в інтерв`ю газеті "КоммерсантЪ Украина" (№33 від 29 лютого), коментуючи вчорашнє рішення ВАСУ за позовом народного депутата Юрія ОДЕРЧЕНКА, який просив суд дати оцінку законності призначення Р.КІРЄЄВА в Печерський райсуд.

О.ТІТОВА пояснила, що конкурс не проводився, оскільки інших бажаючих обійняти цю посаду на той момент не було.

На запитання про те, як Р.КІРЄЄВ дізнався про вакансію в Києві, О.ТІТОВА відповіла: "Він звернувся із заявою, в якій запитав, чи є вакансії в Печерському суді". При цьому О.ТІТОВА назвала причину, через яку Р.КІРЄЄВ не складав кваліфікаційного іспиту. За її словами, положенням про порядок переведення судді в рамках п`ятирічного терміну встановлено, що кваліфікаційний іспит здійснюється шляхом проведення співбесіди з кандидатом.

У свою чергу, видання відзначає, посилаючись на копію заяви Р.КІРЄЄВА на ім`я глави держави, що останній просив Президента Віктора ЯНУКОВИЧА перевести його на посаду судді Печерського райсуду "у зв`язку із зміною сімейних обставин (необхідністю догляду за хворою матір`ю)". 20 квітня прохання було задоволене.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Вищий адміністративний суд України відхилив позов народного депутата від "БЮТ-Батьківщини" Ю.ОДАРЧЕНКА до Президента і Вищої кваліфікаційної комісії суддів щодо незаконності призначення Р.КІРЄЄВА на посаду судді Печерського райсуду Києва.