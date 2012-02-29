Правозахисник: Зараз робиться все, аби вбити Луценка

Для життя екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка є загроза у будь-якій колонії.

Про це в коментарі Gazeta.ua сказав правозахисник Євген Захаров.

"Колишній міліціонер не може знаходитися у звичайній колонії, де відбувають строк засуджені кримінальники. У Менській колонії Чернігівської області Луценко також не може бути, адже там багато людей, які туди потрапили через його зусилля, аби не було катувань у міліції. Поки що він буде перебувати в СІЗО, бо рішення суду не набуло законної сили і буде апеляція. Що буде далі – невідомо", - зауважив він.

За словами Захарова, зараз робитися все, аби вбити екс-міністра. "Якщо і були випадки вбивств у цій колонії, то казали: це відбулося через проблеми зі здоров`ям. Такі речі не розслідують. В моїй практиці були смерті людей у місцях відбування покарань, коли засуджених вбивали, а говорили, що так сталося через стан здоров`я", - зазначив правозахисник.

Зазначимо, що перший заступник голови ДПТС Сергій Сидоренко заявив, що екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко буде відбувати покарання у Менської колонії на Чернігівщині, якщо суд не виправдає його. Він додав, що це колонія спеціального режиму для колишніх співробітників правоохоронних органів.

27 лютого Луценка було засуджено до 4 років позбавлення волі з конфіскацією особистого майна. Адвокати збираються оскаржити це рішення в Апеляційному суді.