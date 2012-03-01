Регіонал каже, що Захід безцеремонно втручається у внутрішні справи України

Народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради із законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, член фракції Партії регіонів Владимир ОЛІЙНИК вважає, що іноземні держави, які коментують справи Юлії ТИМОШЕНКО і Юрія ЛУЦЕНКА, втручаються у внутрішні справи України. Про це він заявив журналістам, передають «Подробности».

Коментуючи чергове звернення Ю.ТИМОШЕНКО, в якому вона заявляє про свою невинуватість, В.ОЛІЙНИК зазначив, що Захід наполегливо проштовхує "під парасольку політичної недоторканності" персон, які цинічно зловживали владою і бюджетними грошима". "Ми вважаємо неприпустимими це безцеремонне втручання у внутрішні справи України і рішуче протестуємо проти такого втручання", - підкреслив В.ОЛІЙНИК.

На думку депутата, деякі зарубіжні політики і державні діячі наполегливо ігнорують той факт, що екс-прем`єр Ю.ТИМОШЕНКО «зрадила національні інтереси України». «Шахрайським способом, шляхом фальсифікації директив Кабінету міністрів, вона змусила своїх підлеглих підписати кабальний газовий контракт з Росією», - вважає В.ОЛІЙНИК.

За його словами, в результаті цих дій, збитки української держави перевищили всі фінансові втрати, заподіяні всіма іншими злочинцями разом узятими, які відбувають зараз покарання в Україні. «Жорстка криза національної економіки, втрата людьми робочих місць і коштів для існування, зростання тарифів і цін, посилення соціального розшарування і несправедливості, чотирикратне збільшення національного боргу – ось прямі наслідки газового контракту-2009, який змусила укласти Ю.ТИМОШЕНКО», - каже В.ОЛІЙНИК.

Разом з тим, він зазначив, що, незважаючи на це, на Заході, втім, наполегливо намагаються перевести справу Ю.ТИМОШЕНКО в політичну площину. "Одночасно звучать незадоволені оцінки вироку ще одному "діячеві опозиції" Юрію ЛУЦЕНКУ. Його закордонних захисників зовсім не хвилює, що в розпал кризи екс-міністр бездумно і безконтрольно витрачав гроші платників податків на дорогі авто і розважальні заходи", - зазначив "регіонал".

Нагадаємо, 11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив екс-прем`єра Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. Їй ставляться порушення, передбачені ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення влади і службових повноважень).

27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.