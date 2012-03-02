"Свобода" про німців і Бандеру

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» протестує проти проведення у приміщенні Посольства ФРН в Україні лекції налаштованого проти провідника ОУН Степана Бандери німецького історика Гжегожа РОССОЛІНСЬКОГО-ЛІБЕ.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 80 прихильників «Свободи» пікетували будівлю посольства Німеччини в Україні з державними прапорами України, прапорами ОУН-УПА, а також своїми партійними прапорами.

Учасники акції також тримали транспаранти з гаслами: «Німеччино, твої гріхи – не наші», «Геть українофобів!», «Меркель – визнай Голодомор».

Також час від часу представники «Свободи» скандували «Берлін, покайся за нацизм», «Ганьба таким послам», «Руки геть від Бандери», «Геть ліберальний фашизм».

Порядком під час проведення акції забезпечували близько 20 міліціонерів.

Сьогодні ВО «Свобода» повторно закликало Посольство ФРН скасувати рішення про проведення в посольстві 1 березня лекції Г.РОССОЛІНСЬКОГО-ЛІБЕ «Степан Бандера: життя українського революційного ультранаціоналіста та пам'ять про нього, 1909–2009 рр.», оскільки активісти партії вважають, що проведення цієї лекції є втручанням у внутрішні справи України та розпалюванням міжнаціональної ворожнечі.