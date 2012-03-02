Для Литвина 8 березня - «величезний клопіт»

Для голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА 8 березня для нього є святом і одночасно “величезним клопотом”.

Про це він сказав у прямому ефірі телеканалу “Рада”.

Як зауважив В.ЛИТВИН, “для мене це свято - свято моєї матері, тещі, моїх колег - співробітників, з якими я працюю, жінок Апарату Верховної Ради, жінок, які працюють у секретаріаті голови Верховної Ради”.

Водночас, за його словами, це і “величезний клопіт”, адже 8 березня кожен чоловік думає, “як у цей день здивувати жінок, щоб він швидше, цей день, промайнув”.

В.ЛИТВИН наголосив: “Ми боїмося чомусь найкращих почуттів, ми соромимося навіть у цей день говорити те, на що вони заслуговують - не у якості компліментів, а просто як оцінку”. “І ми настільки черстві, настільки, можливо, несемо в собі якісь неприродні стереотипи, що не можемо, наприклад, сказати вранці дружині, що ти найкраща в мене, що я щасливий, що ти є, і піти на роботу”, - сказав він. “Здавалось би, прості слова, але далеко не завжди, я переконаний, чоловіки їх говорять, я суджу це по собі”, - додав голова ВР.

На переконання В.ЛИТВИНА, 8 березня в Україні має бути “щодня, як мінімум, років 5, щоб ми могли зрозуміти призначення жінки не просто як хатньої обслуги, не просто яка повинна виконати там місію народження дітей, а бачити у ній найближчу, дорогу людину, яка рівна, а часто-густо - вища за своїми даними за чоловіка”.