Порошенко заперечує можливість свого входження до Партії регіонів

10:49, 05 березня 2012
Політика
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Інформація, поширена деякими ЗМІ, не відповідає дійсності

Петро Порошенко
Інформація, поширена деякими ЗМІ про те, що Петро ПОРОШЕНКО у разі призначення його міністром економіки може увійти до п`ятірки у списку Партії регіонів, не відповідає дійсності.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Порошенка Ірина Фріз.

"Прошу Вас взяти до уваги, що дана інформація не відповідає дійсності", - заявила вона.

"Звертаюсь до всіх авторитетних ЗМІ з проханням не приймати очевидний для всіх "злив" за справжню інформацію та не поширювати його. Давайте більш зважено та серйозно відноситися до джерел, які є постачальниками псевдо-новин", - наголосила Фріз.

 

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