Порошенко заперечує можливість свого входження до Партії регіонів
10:49, 05 березня 2012Політика
2138 0
Інформація, поширена деякими ЗМІ, не відповідає дійсності
|Петро Порошенко
Про це УНІАН повідомила прес-секретар Порошенка Ірина Фріз.
"Прошу Вас взяти до уваги, що дана інформація не відповідає дійсності", - заявила вона.
"Звертаюсь до всіх авторитетних ЗМІ з проханням не приймати очевидний для всіх "злив" за справжню інформацію та не поширювати його. Давайте більш зважено та серйозно відноситися до джерел, які є постачальниками псевдо-новин", - наголосила Фріз.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter