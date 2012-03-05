Порошенко заперечує можливість свого входження до Партії регіонів

Інформація, поширена деякими ЗМІ про те, що Петро ПОРОШЕНКО у разі призначення його міністром економіки може увійти до п`ятірки у списку Партії регіонів, не відповідає дійсності.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Порошенка Ірина Фріз.

"Прошу Вас взяти до уваги, що дана інформація не відповідає дійсності", - заявила вона.

"Звертаюсь до всіх авторитетних ЗМІ з проханням не приймати очевидний для всіх "злив" за справжню інформацію та не поширювати його. Давайте більш зважено та серйозно відноситися до джерел, які є постачальниками псевдо-новин", - наголосила Фріз.