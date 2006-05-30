До Вітренко і Симоненка приєднався Медведчук

Соціал-демократична партія України (об`єднана) вимагає негайного виведення всіх військових суден НАТО з територіальних вод України.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві СДПУ(о).

За словами авторів заяви, «сьогодні, коли відсутні будь-які юридичні підстави, нинішня влада за спиною українського народу домовляється про надання НАТОвським генералам в особі «заокеанських друзів» українських полігонів, авіаційних і морських військових баз».

Як заявляють в СДПУ(о), «перетворення України на «непотоплюваний авіаносець» і форпост НАТО на Сході означає не тільки втрату суверенітету країни у військовій сфері, а й фактично повний контроль з боку НАТО над зовнішньою політикою України. Сьогодні наша країна стоїть на порозі добровільної військової окупації». Соціал-демократична партія України (об`єднана) розцінює це як злочин проти народу України, за який влада повинна понести повну відповідальність.

У зв`язку з цим об`єднані соціал-демократи вимагають призначення дати проведення Всеукраїнського референдуму, «на якому український народ сам вирішить бути Україні в НАТО чи залишитися нейтральною державою».

Як повідомляв УНІАН, 27 травня у Феодосії представники партії і громадськість заблокували розвантаження в торговому порту американського вантажного судна, яке, на їх думку, було прикриттям для можливої висадки американських військових на ракетний полігон за 25 кілометрів від Феодосії для подальшої їх участі в навчаннях НАТО.

Водночас у Міністерстві оборони України пояснили, що судно «Едвантедж» - це передовий загін, який готує планові навчання «Сібриз-2006». За їх словами, цей захід сплановано ще торік, тобто про нього повинні були знати місцева влада і керівництво порту.

Міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО назвав “політиканством” ситуацію, що склалася навколо американського військового судна у Феодосії.

«Будь-які спроби зараз надати політичного забарвлення цим процесам - це політиканство, а не політика», - сказав А.ГРИЦЕНКО. За його словами, з американського військового корабля було розвантажено будівельні блоки для будівництва об`єктів на українській території.