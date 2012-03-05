У Попова запевняють, що не «відбиватимуть» нові автобуси ціною за проїзд

16:40, 05 березня 2012
Політика
914 0

6 березня на маршрути вийдуть понад сто одиниць нових автобусів і тролейбусів, закуплених містом

Оновлення парку комунального транспорту, що здійснюється сьогодні Київською міськдержадміністрацією, не вплине на вартість проїзду. В цьому мешканців міста запевнив, виступаючи в ефірі програми «Столиця» на ТРК «Київ», керівник Головного управління транспорту та зв`язку КМДА Євген Водовозов.

«Сьогодні місто спроможне дотувати підприємства комунального транспорту. Підвищення не буде», – сказав Євген Водовозов.

Нагадаємо, що в 2012 році Київ рекордно оновить парк комунального громадського транспорту. 6 березня на маршрути вийдуть понад сто одиниць нових автобусів і тролейбусів, закуплених містом. Як зазначив глава КМДА Олександр Попов, протягом наступних трьох місяців місто отримає і виведе на маршрути ще близько 300 одиниць нової техніки. Таким чином Київ випустить на лінії 400-450 нових автобусів і тролейбусів. Крім того, минулого року з подачі Олександра Попова Київ почав виробництво власного трамвая. На переконання міської влади, виробляти трамваї в Києві вигідно з кількох причин: вони дешевші, і бюджетні кошти залишаються в Києві.

Раніше Олександр Попов неодноразово наголошував, що комунальний транспорт столиці виконує важливу соціальну функцію, тому питання підвищення тарифів за проїзд міською владою навіть не обговорюється. У КМДА збільшення кількості рухомого складу комунального транспорту на маршрутах розглядається як можливість посилити соціальний захист населення, зокрема жителів міста, які мають право на пільговий проїзд.

Главком

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter