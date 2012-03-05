У Попова запевняють, що не «відбиватимуть» нові автобуси ціною за проїзд

Оновлення парку комунального транспорту, що здійснюється сьогодні Київською міськдержадміністрацією, не вплине на вартість проїзду. В цьому мешканців міста запевнив, виступаючи в ефірі програми «Столиця» на ТРК «Київ», керівник Головного управління транспорту та зв`язку КМДА Євген Водовозов.

«Сьогодні місто спроможне дотувати підприємства комунального транспорту. Підвищення не буде», – сказав Євген Водовозов.

Нагадаємо, що в 2012 році Київ рекордно оновить парк комунального громадського транспорту. 6 березня на маршрути вийдуть понад сто одиниць нових автобусів і тролейбусів, закуплених містом. Як зазначив глава КМДА Олександр Попов, протягом наступних трьох місяців місто отримає і виведе на маршрути ще близько 300 одиниць нової техніки. Таким чином Київ випустить на лінії 400-450 нових автобусів і тролейбусів. Крім того, минулого року з подачі Олександра Попова Київ почав виробництво власного трамвая. На переконання міської влади, виробляти трамваї в Києві вигідно з кількох причин: вони дешевші, і бюджетні кошти залишаються в Києві.

Раніше Олександр Попов неодноразово наголошував, що комунальний транспорт столиці виконує важливу соціальну функцію, тому питання підвищення тарифів за проїзд міською владою навіть не обговорюється. У КМДА збільшення кількості рухомого складу комунального транспорту на маршрутах розглядається як можливість посилити соціальний захист населення, зокрема жителів міста, які мають право на пільговий проїзд.

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