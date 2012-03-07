Як потрапити до Тимошенко без бюрократії?

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА сподівається на зменшення бюрократичних перепон при організації наступних міжнародних медичних обстежень екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.КАРПАЧОВА повідомила на брифінгу журналістам.

Вона висловила думку, що в разі проведення наступних обстежень стану здоров’я ув’язненої Ю.ТИМОШЕНКО за участі іноземних лікарів, ці процедури мають відбуватися з меншими бюрократичними перепонами. «Я сподіваюся, що це буде більш відкрито, більш цивільно», - сказала Н.КАРПАЧОВА.