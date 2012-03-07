Клюєв вважає абсурдною відмову опозиції

Тільки через конструктивний діалог влади і опозиції, з урахуванням думок різних громадських і соціальних груп, можна підвищити ефективність реформ. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій КЛЮЄВ, коментуючи небажання опозиційних політичних сил брати участь у роботі Конституційної асамблеї.

Як повідомили УНІАН в Апараті РНБО, за його словами, Основний Закон повинен забезпечувати розвиток країни і відповідати новим пріоритетам. А.КЛЮЄВ нагадав, що такі рекомендації надавали Україні і Венеціанська комісія, і Парламентська асамблея Ради Європи.

«Приємно відзначати, що необхідність створення подібного громадського майданчика розуміють і в ПАРЄ, і цей факт особливо чітко відображає абсурдність поведінки представників української опозиції, що відмовилася брати участь в роботі Конституційної Асамблеї», - сказав Секретар РНБО Україні.

Він закликав усі політичні сили все ж взяти участь в роботі над вдосконаленням Конституції України.

На його думку, українська влада повинна значно ширше залучати до вироблення своєї політики альтернативні думки, в тому числі, учених і незалежних експертів. Саме така ідея міститься й у створенні Конституційної асамблеї, сказав А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня 2012 р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ “Питання формування та організації діяльності Конституційної асамблеї”.

Даним указом схвалено “підготовлену на основі напрацювань Науково-експертної групи з підготовки Конституційної асамблеї та рекомендацій Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) Концепцію формування та організації діяльності Конституційної асамблеї”.

Відповідно до указу, до 16 квітня 2012 року мають бути подані пропозиції щодо кандидатур до персонального складу Конституційної асамблеї.

30 січня народний депутат, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що учасники Комітету опору диктатурі вирішили не брати участь у Конституційній асамблеї, створеній указом Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Він зазначив, що Конституційна асамблея має бути створена у парламенті, «а Президент України повинен там бути як один із членів Конституційної асамблеї».