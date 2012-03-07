Азаров вже назвав сьогоднішнє засідання Кабміну історичним

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє при внесенні змін до державного бюджету на 2012 рік передбачити соціальні ініціативи Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, озвучені ним на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду сказав у своєму виступі на розширеному засіданні Кабміну.

М.АЗАРОВ назвав сьогоднішнє засідання історичним, оскільки вперше за 20 років незалежності глава держави поставив такі масштабні й комплексні завдання в соціальній політиці держави.

«Безумовно, уряд має найближчим часом усі ці заходи реалізувати у вигляді поправки до закону про державний бюджет на 2012 рік, врахувати при плануванні бюджету 2013 року, й реалізувати у великій кількості нормативних актів і рішень уряду», - сказав М.АЗАРОВ.

Він додав, що підвищувати соціальні стандарти уряд має за рахунок зростання економіки, покращення адміністрування податків і підвищення ефективності праці на підприємствах.