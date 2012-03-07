Від Януковича вимагають судити «подвійних громадян»

Тернопільська обласна рада вимагає від керівництва держави запровадити кримінальну відповідальність за здобуття подвійного громадянства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Верховної Ради, прийнятому на пленарному засіданні облради 6 березня.

Депутати висловили занепокоєння з того приводу, що сусідні держави, зокрема, Росія, Угорщина і Румунія стимулюють громадян України до подвійного громадянства і масово видають їм паспорти.

«За даними ЗМІ, в Автономній Республіці Крим проживає близько 100 тисяч громадян, які мають 2 паспорти: України та Росії, на Буковині 50 тисяч наших співвітчизників за досить незначний відтинок часу одержали паспорти румунського зразка, чимало паспортів іноземних держав і в жителів Закарпаття, Волині, Львівщини і Тернопільщини», – сказано у зверненні.

Його автори наголошують, що консульства перелічених держав ігнорують той факт, що, за Конституцією, в Україні заборонено подвійне громадянство.

«Натомість консульства користуються тим, що в українському законодавстві немає чітко прописаної відповідальності за отримання паспорта іншої держави. Деяким політичним силам сусідніх держав вигідно, щоб громадяни за кордоном набували статусу біпатридів. Це може служити виправданням для різних акцій, як от: «примушування до миру» чи для висування територіальних претензій», – йдеться у зверненні.

Депутати висунули вимогу невідкладно розглянути на засіданні Ради національної безпеки та оборони України проблему подвійного громадянства, у стислий термін ініціювати внесення змін до Закону «Про громадянство України» та інших законодавчих актів, де прописати процедуру перевірки подвійного громадянства і встановлення кримінальної відповідальності за приховування факту його набуття.

Також облрада вимагає ініціювати зміни до законів про заборону реєстрації кандидатами у депутати усіх рівнів осіб з подвійним громадянством та заборону обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування особам, що мають подвійне громадянство.

За дане звернення проголосували 67 з 82 депутатів.