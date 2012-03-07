«Батьківщина»: Влада перед виборами роздасть 7 млрд, а потім забере назад

У партії «Батьківщина» вважають нові соціальні ініціативи Президента Віктора ЯНУКОВИЧА «показовою передвиборчою акцією».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Уряд ЯНУКОВИЧА замість повсякденної кропіткої роботи із підвищення соціальних стандартів, влаштовує показову передвиборчу акцію. В переддень парламентських виборів вони роздадуть 7 мільярдів, але після виборів заберуть у людей з лихвою, в кілька разів більше, так само як це вони зробили після президентських виборів», - підкреслили в «Батьківщині».

«Спочатку вони недоплачують пенсіонерам, лікарям та вчителям, чорнобильцям, афганцям, дітям війни. Забирають у них рішеннями Конституційного суду та Кабміну законні пільги, аби накопичити бюджетні кошти перед виборами, щоб потім вкинути їх громадянам як подачку перед голосуванням і видати цей аврал за свою велику турботу про людей», - наголошується в повідомленні.

Як зазначили в «Батьківщині», упродовж двох років пропрезидентська більшість цілеспрямовано відмовлялася підвищувати соцстандарти і лише за півроку до чергових виборів почала удавати, ніби піклується за простих людей.

Водночас у «Батьківщині» переконані, що «люди цього разу вже не повірять черговим побрехенькам про «покращення життя вже сьогодні», і адекватно оцінять, що ініціативи ЯНУКОВИЧА – від лукавого».

При цьому у партії підкреслили, що анонсовані главою держави виплати є недостатніми, позаяк вони навіть не перекривають збитків людей від підвищення цін, яке відбулося за два роки президентства В.ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 березня, на розширеному засіданні Кабінету міністрів Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ озвучив ряд соціальних ініціатив, серед яких: компенсація до кінця року вкладів в Ощадбанку в розмірі 1 тис. грн.; підвищення з 1 травня в середньому на 100 грн. пенсії тим, хто вийшов на пенсію до 2008 року; початок роботи з 1 травня програми іпотечного кредитування для придбання доступного житла під 2-3% річних терміном на 10-15 років тощо.