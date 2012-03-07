Рідні політиків-в'язнів кажуть, що не будуть «бити на жалість» Януковича

Дочка екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія, дружина колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА Ірина та дружина колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА Валентина заявляють, що не проситимуть у Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА помилування для своїх рідних.

Про це вони заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН, вимагаючи зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Є.ТИМОШЕНКО зазначила, що “ми не будемо у Президента України нічого просити”. За її словами, вони не збираються під час зустрічі “щось доводити, говорити про якісь жалісливі події”. Вона наголосила, що жінки хочуть порушити питання щодо “незаконно арештованих через їх політичні переконання”. При цьому Є.ТИМОШЕНКО додала: “Вони там перебувають, бо є головними опонентами режиму ЯНУКОВИЧА”.

Є.ТИМОШЕНКО підкреслила, що “весь світ вимагає від Президента і від влади в Україні звільнити політичних в’язнів і дати їм можливість брати участь в політичних виборах, але поки що ці сигнали і звернення ігноруються”.

У свою чергу І.ЛУЦЕНКО підкреслила, що “ніхто не вчиняв ніяких злочинних дій, ніхто не збирається каятися, ніхто не збирається просити помилування, про що натякає Генеральна прокуратура, і, зокрема, цинічно, з посмішкою Іуди про це говорить Президент”. “Ми хочемо запитати у Президента: “Вікторе ЯНУКОВИЧУ, ти особисто в курсі, що відбувається, ти взагалі оцінюєш відповідальність, яку ти будеш нести?”, - додала дружина засудженого екс-глави МВС.

В.ІВАЩЕНКО наголосила, що про жодну об’єктивність в розслідуванні справи її чоловіка “не може йти мова”. Вона підкреслила, що Президент України як гарант Конституції “зобов’язаний зробити все, щоб виключити беззаконня, яке допускається”. “Ми наполягаємо, щоб Президент України прийняв нас і почув. За все, що зараз відбувається, відповідальність на Президентові України”, - підкреслила вона .

Як повідомляв УНІАН, Є.ТИМОШЕНКО, І.ЛУЦЕНКО та В. ІВАЩЕНКО наполягають на зустрічі з Президентом України в найближчий час.