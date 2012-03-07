Наливайченко: легітимність виборів без Тимошенко й Луценка - під сумнівом

Без участі лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, які нині перебувають за ґратами, у майбутніх парламентських виборах їх легітимність буде під великим сумнівом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Нашої України», про це заявив голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, виступаючи у парламенті Канади на слуханнях, присвячених українсько-канадським відносинам.

Політик засудив репресії проти Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКА.

Крім того, він наголосив на важливості об’єднання представників опозиції у єдиному виборчому списку.

«Ті, хто виступають проти об’єднання опозиції, або помиляються, або свідомо обманюють людей», – сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Політик закликав уряд і правозахисні організації Канади направити спостерігачів на парламентські вибори 2012 року в Україні.

За його словами, політичне й інституційне об’єднання опозиції дає чи не єдиний шанс для зміни ситуації в Україні і зміни режиму чинного президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Для того, щоб отримати демократичну більшість у Верховній Раді, нам потрібно скоординувати свої дії в рамках спільних виборчих штабів у Києві й у регіонах і забезпечити дієвий контроль над виборчим процесом: не допустити фальсифікацій, а якщо це стане неможливим, то разом визнати вибори нелегітимними», – заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він також запропонував план дій об’єднаної опозиції: єдиний виборчий штаб – єдиний список кандидатів – парламентська більшість – новий Президент.

«Одним із найважливіших завдань опозиції вважаю не лише спротив режиму ЯНУКОВИЧА, але й вироблення цілісного політичного бачення перспективи України – перспективи XXI століття. Це здатне зробити лише нове покоління українських політиків, яке приходить у нашій державі», – зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.