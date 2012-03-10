Грищенко вважає, що США втрачають роль світового лідера

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО вважає, що у світі створюється нова система міжнародних відносин, у якій Сполучені Штати Америки втрачають роль яскраво вираженого світового лідера.

Про це йдеться у його статті для тижневика "Дзеркало тижня. Україна" (9 - 16 березня).

«Геополітична криза сучасного світу - це насамперед криза лідерства. Двополюсний світ канув у Лету. Туди ж подівся і однополюсний. Прогноз про те, що їм на зміну приходить багатополюсний, видається ймовірним, але швидше - на перспективу», - пише К.ГРИЩЕНКО.

На його думку, зараз світ не має вираженого геополітичного лідера. «США та ЄС зосередилися на собі, а молоді „тигри“ ще не виробили традицій експансіоністської політики на глобальному рівні. В геополітичному розумінні ми знову-таки стоїмо на порозі нової реальності, яка не обов’язково буде зі знаком «плюс», - вважає міінстр.

Крім того, К.ГРИЩЕНКО зазначає, що стрімкий економічний розвиток Китаю сприятиме перегляду США і, меншою мірою, Євросоюзом їхнього глобального порядку денного.