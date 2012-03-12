Литвин каже, що він не такий дурний, щоб купляти «Мерседес» перед виборами

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що звинувачення на його адресу пов’язані з початком виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо правдивості інформації про придбання автомобіля «Мерседес» 2011 року випуску для ВР.

В.ЛИТВИН наголосив, що ця інформація не відповідає дійсності. За його словами, даний факт можна легко перевірити, звернувшись до ВР з приводу того, які автомобілі були придбані парламентом в останні роки.

«Чи вам усім подобається, що мене добивають з невідомо яких причин?», - запитав він і зауважив, що чудово розуміє цю ситуацію, оскільки до парламентських виборів залишилося шість місяців.

«Ну, ви ж люди при розумі, ви ж при пам’яті, ви ж з мізками дружите. То чи пішов би я перед виборами на те, щоб робити це?», - зазначив В.ЛИВИН, звертаючись до журналістів.

«Можливо, я б чекав закінчення виборів і тоді вже мостив би під себе якусь зручну собі машину. Ну невже ви цієї логіки не розумієте? Вам кинули кістку, ви її усі гризете», - підкреслив В.ЛИТВИН.

За його словами, також не відповідає дійсності інформація про те, що він «якось некоректно висловився щодо жінок під час свого інтерв’ю телеканалу «Рада».

Як наголосив В.ЛИТВИН, так далі не може тривати. «Ви думаєте, що у мене серце - полум’яний мотор? Невже б я пішов на те, у чому мене звинувачують? Ну побійтеся Бога! Ви ж нормальні всі люди!», - заявив він.

При цьому спікер додав: «Я розумію, що розв’язалася політична кампанія, і неважливо, правда чи напівправда».