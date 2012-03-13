Більшість українців проти перебування ЧФ РФ у Криму

На тлі загострення газових перемовин з Росією в Україні значно зменшилася кількість прихильників перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі повідомляє Дзеркало тижня.

За останній рік число прихильників продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року серед українців зменшилося з 42% до 33%, одночасно зросла кількість противників — з 42 до 49%, 18% - не визначилися з цього питання.

Ініціатива продовження термінів перебування флоту до 2042 року не знаходить підтримки не тільки у Центрі і на Півночі, але й на Сході, Півдні і Донбасі, де її підтримують не більше половини опитаних, свідчать дані лютневого опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

Нагадаємо, що згідно з Харківськими угодами, підписаними у квітні 2010 року президентами України і Росії Віктором Януковичем і Дмитром Медвєедєвим, термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі продовжено з 2017 року до 2042 року.

Опитування проводилося Соціологічною групою «Рейтинг» 10-24 лютого 2012 року. Вибіркова сукупність: 4000 респондентів. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю згідно з опитувальником (face to face). Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень близьких до 50% похибка становить не більше 1,5%, для значень близьких до 30% - не більше 1,3%, для значень близьких до 10% - не більше 0,9%.