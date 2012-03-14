Посол Англії: Україна – чудова держава, але могла б бути кращою

Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Лі ТЕРНЕР вважає, що ситуація в Україні не наскільки загрозлива, щоб європейські країни застосовували щодо неї санкції.

Про це він сказав сьогодні під час зустрічі зі студентами Львівського національного університету імені Івана Франка, повідомили УНІАН у прес-центр вишу.

Зокрема, говорячи про санкції, які могло б застосувати Сполучене Королівство щодо України, зважаючи на політичну ситуацію в країні, Л.ТЕРНЕР зазначив, що, вирішуючи питання стосовно санкцій, передусім оцінюється ймовірність ефективності їх впровадження, їхнє значення та ступінь проблематичності країни.

Наразі, за словами посла, ситуація в Україні не наскільки загрозлива, щоб санкції таки були застосовані.

Загалом говорячи про свої враження від України, де він завершує дипломатичну місію, Л.ТЕРНЕР підкреслив, що «Україна – чудова держава, але могла б бути кращою».

«Україна має велику територію і вигідне географічне положення, але її стандарти є невисокими. Вона має всі можливості, щоб стати однією із найрозвиненіших країн у світі, але це не справа простих громадян – це справа вашого уряду і він має важко працювати для того, щоб Україна досягла успіху на міжнародній арені», - зазначив повол Великої Британії.