Верховна Рада перетрусила Лічильну комісію

Верховна Рада ухвалила постанову про внесення змін до постанови ВР «Про Лічильну комісію Верховної Ради України шостого скликання».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 262 народних депутати із 425 зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою передбачено припинити повноваження членів Лічильної комісії ВР Сергія ЛАРІНА та Олександра ПЕКЛУШЕНКА, які були членами фракції Партії регіонів, але достроково склали повноваження народних депутатів у зв’язку із роботою у структурах виконавчої влади. Також з посади члена комісії відкликано Павла СУЛКОВСЬКОГО (фракція Партії регіонів).

Водночас до складу Лічильної комісії від фракції Партії регіонів обрано Олександра КОЗУБА, Олександра КАСЯНЮКА та Григорія МАНЬКОВСЬКОГО.

При цьому парламент не підтримав проект постанови, запропонований народним депутатом від "БЮТ-Батьківщини" Олександром СТЕШЕНКОМ, про відкликання зі складу комісії Віталія БАРВІНЕНКА та Валерія ГАЦЬКА, оскільки на даний час вони не є членами фракції "БЮТ-Батьківщина", а є членами інших депутатських фракцій та груп, зокрема, В.ГАЦЬКО входить до складу групи «Реформи заради майбутнього», а В.БАРВІНЕНКО – до складу фракції Партії регіонів.

Але парламент дане рішення не підтримав. За нього проголосував лише 141 народний депутат із 422 зареєстрованих у сесійній залі.