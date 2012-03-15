Євродепутат «по-християнськи» просить Пшонку про зустріч із Тимошенко

Голова делегації Європарламенту в Комітеті парламентської співпраці «ЄС-Україна» Павел КОВАЛЬ просить генерального прокурора України Віктора Пшонку надати можливість євродепутатам зустрітися з екс-головою українського уряду Юлією ТИМОШЕНКО.

У листі, текст якого є у розпорядженні УНІАН, П.КОВАЛЬ зазначає, що зустріч надала би шанс побачити умови, в яких Ю.ТИМОШЕНКО утримують.

За словам П.КОВАЛЯ, до складу делегації, яка могла би відвідати Ю.ТИМОШЕНКО у колонії, можуть увійти представники різних політичних груп Європарламенту.

Про свої намагання організувати зустріч євродепутатів з Ю.ТИМОШЕНКО П.КОВАЛЬ повідомив голову Комісії із закордонних справ Європарламенту Ельмара БРОКА.

П.КОВАЛЬ закликає В.ПШОНКУ організувати таку зустріч не лише як голова делегації, але також «у дусі християнських цінностей, згідно з якими, особливо треба піклуватися про ближніх, які опинилися у складних умовах, у тому числі позбавлених волі».