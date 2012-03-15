Незалежним одеським газетам таки вдалось відстояти себе

Господарський суд Одеської області відмовив у повному обсязі в позовних вимогах, пред'явлених комунальним підприємством Одеської обласної ради «Видавництво «Черноморье» до редакції видання «Вечерняя Одесса».

Таке повідомлення оприлюднила сьогодні газета.

Суддя Олександр ДЕМЕШИН досліджував документи, представлені позивачем - видавництвом «Черноморье» на підтвердження заборгованості обсягом 48 тис. грн. редакції «Вечерней Одессы» за нібито неоплачені комунальні витрати та експлуатаційні послуги, і визнав позов комунального підприємства необгрунтованим.

«Вечерняя Одесса» надала докази, що всі платежі сплачено своєчасно і в повному обсязі. Третя сторона в судовому розгляді – Одеська обласна рада в особі представника управління з майнових питань – не змогла висунути аргументовані заперечення.

Як підкреслюється в повідомленні видання, Господарський суд уже двічі відмовив КП «Видавництво «Черноморье» в позовних вимогах до редакцій трьох обласних газет щодо стягнення надуманої заборгованості. Напередодні безпідставними був визнаний позов представників обласної влади до облгазети «Юг», а в п'ятницю, 16 березня, суду належить розглянути аналогічний позов стосовно газети «Чорноморськi новини».

У свою чергу, журналістські колективи редакцій обласних газет «Юг» і «Чорноморськi новини» направили позови до комунального підприємства «Видавництво «Черноморье», в якому просять суд захистити їхні законні інтереси, - усунути перешкоджання з боку підприємства облради «Видавництво «Черноморье» на користування редакційними приміщеннями.

«Вечерняя Одесса» нагадала, що раніше видавництво вже «погрожувало виселенням» редакційним колективам.

«Судовий розгляд цієї суперечки в результаті дійшов до такої стадії, що зажадав об'єднання позовів газет «Чорноморськi новини» і «Юг» в одне провадження, причому розглядати справу тепер будуть троє суддів колегіально», - зазначається в повідомленні «Вечерней Одессы».

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого редактори одеських ЗМІ Сергій БРАТЧУК (телеканал «Нова Одеса»), Іван МЕЛЬНИК (газета «Чорноморські новини»), Ігор СТОЛЯРОВ (інтернет-газета «Взгляд из Одессы») і Ольга КОЛОГРЕВА (газета «Юг») поширили заяву про факти утиску владою свободи слова в регіоні. У документі, переданому також іноземним дипломатам, сказано, що «судові процеси, виклики до слідчого, погрози, взяття штурмом приміщень, тиск на родичів - це реалії, з якими все частіше стикаються працівники непідконтрольних владі засобів масової інформації та незалежні журналісти Одеської області».

«У грудні 2011 року єдина україномовна обласна газета «Чорноморські новини», яку влада,в особі голови Одеської обласної державної адміністраці, впродовж двох років намагається знищити у різні способи, і незалежна облгазета «Юг» отримали листи з підписом директора комунального підприємства обласної ради «Видавництво «Черноморье» із погрозою виселення редакцій з приміщень, які вони займають на законних підставах, що підтверджено рішенням суду, яке набуло чинності ще в березні 2008 р.», - заявляють журналісти.

«У лютому 2012 року редакції, що працюють в будівлі видавництва, опинилися перед загрозою припинення роботи через створені «стараннями» того ж КП «Видавництво «Черноморье» неприйнятних для роботи умов - були розморожені системи опалення, припинена подача води, паралізована робота санвузлів. Зараз у господарському суді Одеської області слухається п'ять справ, сторонами у яких виступають КП «Видавництво «Черноморье» і редакції газет «Вечерняя Одесса», «Юг» і «Чорноморські новини», а третьою особою - Одеська облрада».