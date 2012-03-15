Загибла у Сімферополі дівчина перед смертю бачилась з двома чоловіками

Дівчина з численними ранами, яка померла сьогодні в Сімферополі, перед смертю зустрічалася з двома чоловіками, повідомив канал «1+1».

25-річна Настя жила з матір'ю і вітчимом.

За їх словами, дівчина вийшла на вулицю після дзвінка по телефону о пів на першу ночі. На запитання рідних, хто телефонував, відповіла: «Свої».

Сусіди стверджують, що вночі чули крики: «Люди, допоможіть!.. Залиш мене в спокої! Я не можу більше, я втомилася».

За інформацією телеканалу, міліція встановила особи двох чоловіків, з якими зустрічалася дівчина, але вони стверджують, що після побачення проводили її до зупинки і розпрощалися.

Як повідомляв УНІАН, в дачному масиві Кам'янка поблизу Сімферополя сьогодні вранці знайшли понівечену дівчину в розірваному одязі. Вона, можливо, постраждала через напад собак, припускають у міліції. Молода кримчанка померла в лікарні. Тіло направили на експертизу, за результатами якої буде відома причина смерті дівчини.