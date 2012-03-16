Мати мінського «терориста» благає Лукашенка відкласти страту

Мати засудженого до страти у справі про теракт в мінському метро Владислава КОВАЛЬОВА Любов КОВАЛЬОВА направила замовленим листом і факсимільним зв`язком до Адміністрації Президента Білорусі звернення до глави держави Олександра ЛУКАШЕНКА, в якому просить на рік призупинити виконання вироку її синові.

Про це УНІАН повідомила сама Л.КОВАЛЬОВА.

«Прошу у порядку забезпечення реалізації статті 61 Конституції Білорусі дати доручення органу, який за законодавством має виконувати покарання, призупинити виконання страти стосовно мого сина на один рік. Сподіваюся, що за цей час звернення, яке перебуває на розгляді Комітету ООН з прав людини, буде розглянуто. Будь ласка, дайте можливість моєму синові дочекатися результатів розгляду звернення до ООН. Прошу Вас, призупиніть страту на один рік», - говориться у зверненні Л.КОВАЛЬОВОЇ до Президента Білорусі.

Довідка УНІАН. Теракт було скоєно в мінському метро 11 квітня 2011 року. В результаті 15 чоловік загинули, більш як 200 дістали поранення.

30 листопада 2011 року Верховний суд Білорусі визнав Дмитра КОНОВАЛОВА і В.КОВАЛЬОВА винними і засудив їх до страти.

14 березня 2012 р. Президент Білорусі відмовився помилувати Д.КОНОВАЛОВА і В.КОВАЛЬОВА.