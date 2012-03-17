Чому переговори з МВФ зайшли в глухий кут?

Переговори з Міжнародним валютним фондом зайшли в глухий кут через недолугу політику влади у вирішенні газових питань та страх втратити рейтинги напередодні парламентських виборів.

Таке переконання висловив народний депутат від "Нашої України" Віктор МАТЧУК, коментар якого переданий УНІАН прес-службою партії.

"При цьому власну неспроможність домовлятися та виконувати взяті на себе зобов’язання влада видає за турботу про громадян, перетворивши рекомендації МВФ щодо підвищення тарифів на газ на страшилки для народу", - вважає він.

В.МАТЧУК зауважив, що влада, прикриваючись цими гаслами, насправді здала національні інтереси, підписавши «Харківські угоди», а також неефективно витрачає мільярди державних коштів, щоб дешевий газ отримували не тільки малозабезпечені громадяни, а й олігархи.

За його словами, влада цинічно переконує людей в тому, що піклується про їхній соціальний захист, хоча насправді відбувається субсидування багатих громадян за рахунок бідних. «Адже коли газ по занижених цінах отримує і малозабезпечений власник квартири розміром 30 метрів, і багатий власник будинку розміром 600 метрів, то останній отримує субсидію як мінімум в 20 разів більше, оскільки витрачає газу на обігрів свого володіння набагато більше», - зауважив депутат.

За його словами, населенню нав’язується думка, що держава таким чином проводить соціально спрямовану політику, але це абсолютно хибне уявлення, адже різниця у вартості нікуди не зникає – вона покривається коштами з державного бюджету.

"Хоча якщо згадати про безліч тендерів, на яких бюджетні установи укладають угоди на постачання газу по ціні 700-800 доларів, то стає очевидним, що зайві витрати з бюджету не так вже й хвилюють владу, якщо вони перетікають у кишені наближеного до влади бізнесу", - зазначив В.МАТЧУК.

Така політика, за його словами, призвела до того, що кожну четверту гривню допомоги від держави отримують багаті люди. Це десятки мільярдів бюджетних коштів, які у разі їх ефективного використання за цільовим призначенням могли насправді підвищити рівень соціального захисту громадян, які цього насправді потребують, додав депутат.

"Такі викривлені уявлення про соціальну справедливість не може зрозуміти і МФВ, який пропонує навести лад у цьому питанні та припинити надання субсидій багатим за рахунок занижених тарифів. Наразі це єдиний ефективний метод для збалансування бюджету "Нафтогазу" та, як наслідок, - і державного бюджету", - вважає В.МАТЧУК.