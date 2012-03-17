ЗМІ: З'їзд регіоналів охороняє держохорона і снайпери

У Міжнародному виставковому центрі збираються делегати на 13-й з'їзд Партії регіонів, повідомляє Gazeta.ua.

Біля будівлі стоїть близько 100 прихильників "регіоналів". Вони тримають національні і партійні прапори.

По периметру стоять міліціонери. Як розповів один із них, їх сюди звезли на 6.45 ранку, коли з'їзд мав розпочатися о 12-й.

"Тут весь Дніпровський райвідділ - 50 осіб. Є також "удошники" (працівники Управління держохорони), близько 100 "беркутівців", на прилеглих будинках є снайпери. Але навіть ми не знаємо, де саме", - повідомив правоохоронець.

За словами міліціонера, вони тут будуть до 15.00.