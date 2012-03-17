ЗМІ: З'їзд регіоналів охороняє держохорона і снайпери
11:43, 17 березня 2012Політика
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У Міжнародному виставковому центрі збираються делегати на 13-й з'їзд ПР
У Міжнародному виставковому центрі збираються делегати на 13-й з'їзд Партії регіонів, повідомляє Gazeta.ua.
Біля будівлі стоїть близько 100 прихильників "регіоналів". Вони тримають національні і партійні прапори.
По периметру стоять міліціонери. Як розповів один із них, їх сюди звезли на 6.45 ранку, коли з'їзд мав розпочатися о 12-й.
"Тут весь Дніпровський райвідділ - 50 осіб. Є також "удошники" (працівники Управління держохорони), близько 100 "беркутівців", на прилеглих будинках є снайпери. Але навіть ми не знаємо, де саме", - повідомив правоохоронець.
За словами міліціонера, вони тут будуть до 15.00.
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